Charles Michel, președintele Consiliului European, a declarat ca este in favoarea confiscarii activelor rusești inghețate in Uniunea Europeana in cadrul sancțiunilor, pentru ca acestea sa fie „disponibile" pentru reconstrucția Ucrainei. El a mai spus ca o conferința a donatorilor pentru reconstrucția Ucrainei, la care participa la Varșovia, ar trebui sa fie punctul de plecare pentru […]