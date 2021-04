Stiri pe aceeasi tema

- Cozi de asteptare de zeci de kilometri pe autostrazile din Cehia la granita cu Germania. Este efectul noilor restrictii de intrare impuse de autoritatile de la Berlin, intre care obligația șoferilor de a prezenta un test negativ.

- Slovacia impune incepand de miercuri carantina obligatorie pentru toate persoanele venite dintr-o alta tara, pentru a preveni importarea variantei sud-africane a coronavirusului, in timp ce varianta britanica este deja prezenta semnificativ in aceasta tara, relateaza agentia EFE. Anuntul a…

- Salvamontiștii din Cluj au fost alertați în jurul orei 20:40, în legatura cu faptul ca un grup de opt tineri a ramas blocat într-un loc extrem de accidentat. Intervenția a durat pâna la miezul nopții: „Tinerii…

- Suedia a anunțat duminica inchiderea temporara a frontierei sale cu Norvegia, din cauza tulpinii britanice de coronavirus, care a fost depistata in Oslo și care a dus la instituirea carantinei in jurul capitalei norvegiene, transmite Agerpres. Masura va fi in vigoare pina pe 14 februarie. Sunt exceptați…

- Suedia a anunțat duminica inchiderea pentru doua saptamani a graniței sale cu Norvegia, din cauza tulpinii britanice de Covid-19, care a fost depistata in Oslo și care a dus la instituirea carantinei in jurul capitalei norvegiene, transmite Agerpres . Masura va fi in vigoare pana pe 14 februarie. Sunt…

- Și atunci când nu spune ceva Novak Djokovic tot ține capul de afiș al zilei din tenisul mondial. Imaginile cu liderul ATP aflat la balconul apartamentului unde-și petrecere carantina din Adelaide și fanii sau au devenit rapid virale. Ce s-a întâmplat de fapt?Fanii lui Nole…

- "In jurul orei 18:00, jandarmii aflați in misiune de asigurare a ordinii publice și verificarea respectarii masurilor impuse de carantina in comuna Cuza Voda au observat intr-o stație de autobuz din localitate un tanar care incerca sa iși ascunda privirea. Jandarmii s-au apropiat, iar in urma legitimarii…

- O persoana a fost aproape sa iși piarda viața in apele involburate ale unui rau din judetul Valcea. Barbatul a incercat sa traverseze apa printr-un vad cu o masina de teren, dar nu a luat in calcul adancimea viiturii. Acesta a fost salvat in ultimul moment.