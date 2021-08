Plan diabolic al soacrei: spânzurarea ginerelui cu o frânghie de 4 metri Si ea, si fiica au fost rasplatite pentru "operatiunea" data peste cap de politisti cu cate doi ani de inchisoare cu executare. Nepotul care trebuia sa execute planul le-a dat pe femei pe mana anchetatorilor O soacra a pus la cale asasinarea ginerelui sau, cu gandul la cele doua case pe care fiica sa urma sa le mosteneasca. Un nepot urma sa-l spanzure pe ginere intr-o padure, mascand astfel crima intr-o sinucidere. Batrana cumparase chiar si o franghie noua alba, lunga de 4 metri, special pentru operatiune. Doar ca nepotul nu intentionase niciun moment sa comita crima, si a povestit totul politiei.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

