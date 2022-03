Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus miercuri acordarea de protectie temporara pentru persoanele care care fug din calea razboiului din Ucraina, inclusiv un permis de sedere si acces la piata fortei de munca si la beneficii sociale, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Senatului, liderul PNL, Florin Citu, afirma, marti seara, ca trebuie facut mai mult de catre comunitatea internationala pentru a sustine Ucraina. ”O facem nu doar pentru Ucraina, ci si pentru noi insine”, a transmis Citu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Banca centrala a Rusiei spune ca a ordonat brokerilor sa suspende executarea tuturor ordinelor de catre entitațile juridice straine și persoanele care doresc sa-și vanda investițiile rusești, cum ar fi acțiunile, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana coordoneaza ajutorul de urgenta oferit de tarile UE Ucrainei si este pregatita sa ajute statele membre de la granita sa-i primeasca pe ucrainenii care fug din tara lor din cauza invaziei rusesti, a anuntat vineri executivul Uniunii Europene, informeaza EFE. Fii la curent…

- O rezoluție prin care se solicita excluderea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU este tot mai populara in Congresul SUA și este susținuta atat de catre democrați, cat de și de catre republicani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Statele Unite au anuntat ca urmeaza sa impuna noi sanctiuni Rusiei marti, dupa o prima reactie prudenta fata de ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de desfasurare a unor trupe ruse in cele doua zone separatiste don Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Estonia a solicitat Statelor Unite sa trimita avioane de lupta in tarile baltice pentru a le apara spatiul aerian, pe fondul temerilor ca Rusia ar putea declansa un atac impotriva Ucrainei care ar putea duce la o confruntare cu statele baltice, a indicat sambata ministrul apararii de la Tallinn.…

- Guvernul britanic se pregateste sa elimine asa-numitele 'vize de aur' pentru investitorii straini bogati, in contextul ingrijorarilor privind influenta Rusiei in Marea Britanie si al tensiunilor provocate de o potentiala invazie rusa in Ucraina, transmite joi dpa. Fii la curent cu cele mai…