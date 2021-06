Plan de redresare economică pentru Republica Moldova. Comisia Europeană promite 600 milioane euro Banii vor fi alocați in urmatorii trei ani sub forma de asistența macro-financiara, subvenții și investiții. Scopul ajutorului este de a genera investiții care sa stea la baza redresarii Moldovei dupa criza provocata de pandemia COVID-19. „Republica Moldova se afla la o rascruce de drumuri. Planul de redresare economica al UE constituie un efort fara precedent de a ajuta țara pe drumul sau spre redresare și pentru o agenda ambițioasa de reforme, in interesul cetațenilor sai. In cele din urma, acest plan ilustreaza forța asocierii noastre și solidaritatea in lupta impotriva pandemiei”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat un Plan de redresare economica pentru Republica Moldova, care va mobiliza pana la 600 de milioane de euro sub forma de asistenta macro-financiara, granturi si investitii, sprijinite prin combinari si garantii financiare, transmite IPN.

- Republica Moldova va incasa 600 de milioane de euro cu titlul de asistența financiara, in urmatorii trei ani, in cadrul unui plan menit a promova investiții care sa stea la baza redresarii durabile a Moldovei dupa criza provocata de pandemia COVID, se arata intr-un comunicat de presa emis miercuri de…

- Banii vor fi alocati in urmatorii 3 ani pentru a promova investitii care sa stea la baza redresarii durabile a Moldovei dupa criza provocata de pandemia COVID. „Republica Moldova se afla la o rascruce de drumuri. Planul de redresare economica al UE constituie un efort fara precedent de a ajuta tara…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri un plan de redresare economica in valoare de 600 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Banii vor veni sub forma de asistența macro-financiara, subvenții și investiții, potrivit unui comunicat de presa. Banii vor fi alocați in urmatorii 3 ani pentru a promova…

- CHIȘINAU, 2 iunie - Sputnik. Cele 600 de milioane de euro, aprobate de Comisia Europeana pentru Republica Moldova, vor fi folosite in urmatorii trei ani, in promovarea investițiilor care stau la baza unei redresari durabile și incluzive a economiei naționale, dupa criza provocata de pandemia de COVID-19.…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa doneze cel putin 100 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pentru initiativa COVAX pana la sfarsitul anului, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza dpa. Ea a anuntat decizia la Summitul privind criza sanitara globala,…

- Comisia Europeana va incheia in zilele urmatoare un nou contract pentru achizitia a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID al Pfizer-BioNTech, a anuntat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Agerpres . Dozele urmeaza sa fie livrate pana in anul 2023. Cele 1,8 miliarde de doze vor…

- Incepand cu luna aprilie 2021, vor fi disponibile pentru statele UE circa 100 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 pe luna, dupa cum a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,...