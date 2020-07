Plan de redresare economică: Guvernul promite peste 3000 km de autostrăzi și drumuri expres în următorii 10 ani Peste 407 kilometri de autostrazi si drumuri expres, in valoare de 4,3 miliarde de euro, ar urma sa fie finalizate in urmatorii ani in Romania, in timp ce, pentru conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene, vor fi demarate lucrari la aproximativ 3.000 de km de autostrazi si […] Citește Plan de redresare economica: Guvernul promite peste 3000 km de autostrazi și drumuri expres in urmatorii 10 ani in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

