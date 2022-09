Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut miercuri, in sedinta de Guvern, ministrului Energiei, Virgil Popescu, un plan la nivelul Guvernului, dar și ca fiecare minister sa-si ia masuri de reducere a risipei la nivelul institutiilor statului. Termenul pentru aceste masuri este de doua saptamani. ”Asa cum am…

- ”In urma cu o saptamana am adoptat modificarea Ordonantei 27 pe masurile energetice. A avut loc reuniunea ministrilor energiei si ministrul Popescu a participat la aceasta activitate. De asemenea, sunt semnale si avem astazi un mesaj transmis de presedintele Consiliului Europei, legat de masurile care…

- Ciuca a facut un anunt cu privire la riscul ca tara noastra sa ramana fara energie. Premierul a declarat ca, in urma analizei facute pana acum la nivelul Guvernului, nu s a identificat riscul ca tara noastra sa ramana fara energie. Ieri, in sedinta de Guvern, am aprobat planul de iarna si el a fost…

- Guvernul va stabili joi mandatul pe care il va avea ministrul Virgil Popescu, care va participa la Bruxelles la o reuniune de urgenta a ministrilor Energiei din Uniunea Europeana, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. Seful Executivului a fost intrebat, miercuri seara, cum vede recomandarile facute de…

- Compania aeriana Blue Air a anunțat marți ca va suspenda toate zborurile pana luni, 12 septembrie, din cauza faptului ca toate conturile i-au fost blocate. Marți seara, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat ca premierul Nicolae Ciuca a convocat celula de criza pentru a urgenta…

- Reducerea cu 15% a consumului de gaze naturale in Uniunea Europeana, stabilita la o recenta reuniune a miniștrilor Energiei ai țarilor membre ale UE (26 iulie), va intra in vigoare la inceputul saptamanii viitoare, pentru a umple golul rezultat in urma reducerii livrarilor de gaze din Rusia, a anunțat…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca Executivul a decis alocarea sumei de un milion de lei sportivului David Popovici, banii provenind din Fondul de rezerva al Guvernului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- “Haideti sa lamurim putin lucrurile, mai mult decat liniile de partid sau lucruri de genul. Plafonarea pretului, in acest moment, echivaleaza cu o masura suportata de la bugetul de stat luata, bineinteles, ca oamenii sa plateasca mai putin. O solutie similara, aplicata carburantilor, dupa modelul din…