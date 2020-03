Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat ca a demarat procedura epidemiologica pentru a-i identifica pe pasagerii avionului Wizz Air, care au zburat pe ruta Milano-Bergamo-Suceava, pe 26 februarie. In avionul respectiv se afla si primul pacient din Ucraina diagnosticat cu coronavirus.

- Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat ca a demarat procedura epidemiologica pentru a-i identifica pe pasagerii avionului Wizz Air, care au zburat pe ruta Milano-Bergamo-Suceava, pe 26 februarie. In avionul respectiv se afla si primul pacient din Ucraina diagnosticat cu coronavirus.

- Miercuri seara, in Romania a fost confirmat public primul caz de infectare cu coronavirus. Pacientul este Sergiu, un barbat de 25 de ani care a intrat in contact direct cu italianul de 71 de ani. Ce se intampla insa cu iubita lui?

- Publicam integral, poziția eMAG cu privire la creșterea prețului la maștile medicale: In ultimele zile, pe fondul discuțiilor referitoare la riscul crescut de infecție cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populației, stocurile de maști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat. In aceste condiții,…

- Epidemia de coronavirus izbucnita la bordul navei de croaziera Diamond Princess i-a lovit cel mai greu pe membrii echipajului, care și-au riscat viața pentru a continua sa ii serveasca pe cei peste 2.500 de pasageri, scrie Time. Aproximativ 450 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus…

- Doi moldoveni, stabiliti cu traiul in China, au povestit in direct la "Vorbeste Moldova" de la PRIME ce se intampla in tara afectata de coronavirus si cat este de periculos. David Lutsk este un vlogger, care locuiesste in Beijing.

- Politolog: In 2020, Premierul Ion Chicu trebuie ajutat sa mearga la București / Totodata, in 2020 premierul Ion Chicu ar trebui sa ajunga și la București. De aceasta parere este analistul politic Roman Mihaieș. El și-a exprimat opinia in emisiunea ”Logica Puterii” de la Sputnik Moldova. Expertul…

- Incepand cu 1 ianuarie 2020, in Romania vor aparea unele schimbari in ceea ce privește prețul carburanților, amenzile de circulație, vinieta Oxigen sau polițele RCA. Va fi introdusa o noua taxa auto.