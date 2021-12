Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transferat, azi, Romaniei suma de 1,8 miliarde euro sub forma de prefinantare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate țarii noastre in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR). Plata de prefinantare va sprijini demararea implementarii masurilor de investitii…

- Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate au lansat Portalul mondial (Global Gateway) care urmareste sa mobilizeze, in perioada 2021-2027, investitii in valoare de pana la 300 de miliarde euro in cadrul unei noi strategii europene menite sa…

Comisia Europeana pregatește noi recomandari de calatorie: Certificatul verde va deveni vital și carantina, in funcție de țara, istorie Comisia Europeana (CE) pregatește…

- Vaccinul Valneva a fost cumparat astazi de Comisia Europeana, fiind al optulea de pe lista. Vorbim despre un contract de 60 de milioane de euro. Contractul cu Valneva vine in completarea unui portofoliu deja larg și asigurat de vaccinuri care urmeaza sa fie produse in Europa, incluzand contractele deja…

- Statele Unite intentioneaza sa investeasca în cinci pâna la zece proiecte mari de infrastructura în întreaga lume în luna ianuarie ca parte a unei initiative mai ample a Grupului celor sapte pentru a contracara Noul Drum al Matasii (Initiativa Belt and Road a Chinei, BRI),…

- Romania poate cere deja 3,7 miliarde euro din PNRR, dar nu ii poate cheltui! E nevoie de un guvern cu puteri depline. Romania are la dispoziție circa 29,2 miliarde de euro de la UE pentru proiectele din PNRR, suma imparțita aproape egal intre granturi nerambursabile și imprumuturi, și poate cere deja…

O sa circulam cu 9,7 miliarde de motive mai repede și mai bine in Romania. PNRR, se pare, ca a fost aprobat Premierul Florin Citu spune ca Planul național de redresare și reziliența al Romaniei…