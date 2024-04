Stiri pe aceeasi tema

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc in localitatile care au sub 15.000 de locuitori a fost adoptat marți in Camera Deputaților. „Legea pacanelelor” a trecut cu 243 de voturi „pentru”, niciunul contra și patru abțineri Camera Deputaților a dezbatut marți,…

- „DecumAna” este primul punct gastronomic local din Moigrad deschis oficial zilele trecute. Nu, nu este restaurant, este un loc simplu, in mijlocul unei familii de salajeni, oameni dornici sa puna in farfuria turiștilor preparate simple, cunoscute in Salaj și bazate pe ingrediente locale, de sezon. In…

- O performanța notabila a avut loc in demersurile teatrale din Salaj, Asociația „Pro Teatru” condusa de Darius Prodan reușind sa se inscrie pe lista nominalizarilor Premiilor AFCN 2023, la categoria „Comunicare și mediere culturala”. Proiectul a fost finanțat de Administratia Fondului Cultural National…

- Mediul de afaceri trebuie sprijinit și incurajat, mai ales in perioade tensionate. Programul #IMMPlus, pornit de Ministerul Finanțelor, este un pas vital in aceasta direcție. Cu un buget de pana la 12,5 miliarde lei și garanții acordate pentru 11.500 de beneficiari, acest program faciliteaza accesul…

- Camera Deputatilor a adoptat in calitate de for decizional, „Legea 2 Mai”, care prevede ca traficantii de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Proiectul de lege mai prevede ca tranzacționarea cu produse care au efecte psihoactive constituie infractiune si este pedepsita cu inchisoare…

- O casa in care gasim decorațiuni care mai de care este o casa cu personalitate și in care te simți bine. In materialul pe care tocmai il citești, iți recomandam cinci categorii de decorațiuni pe care trebuie sa le ai acasa pentru a iți crea un interior agreabil și o oaza de liniște și de incantare pentru…

- Liceul cu Program Sportiv (LPS) „Iolanda Balas Soter” amenajeaza prima incinta de tip „Safe space”, un concept de camera in care elevii se pot relaxa si pot purta conversatii cu un psiholog in scopul gestinonarii emotiilor negative sau atunci cand se confrunta cu situatii personale. Proiectul este desfasurat…

- Pentru ca este luna iubirii si pentru ca este Scoala altfel, la Liceul Teoretic „Henri Coanda” din Bacau se desfasoara in aceste zile Proiectul cultural judetean interscolar „Viata cu parfum de iubire”. Acest proiect de educatie emotionala, de educatie interculturala, de educatie incluziva, are drept…