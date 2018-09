Stiri pe aceeasi tema

- Marius Pieleanu a declarat la Antena 3, in cadrul emisiunii "Punctul de Intalnire", moderata de Radu Tudor, ca Liviu Dragnea va convoca in scurt timp CEX al PSD. "Eu cred ca la un moment dat, ca va fi peste o sapatamana, peste doua sau ca va fi luna viitoare, dar nu mai tarziu de luna viitoare,…

- ”Acum nu ințeleg exact logica doamnei Firea. Acest razboi la varful PSD are un efect negativ asupra partidului, cel puțin acum. Eu știu... daca lucrurile se vor tranșa, se poate spune - o sa fie mai bine in viitor pentru partid - dar astazi, cand vorbim, nu se poate spune ca PSD are avantaje electorale…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa lui Liviu Dragnea. Aceasta a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca Dragnea este cel care le-a interzis fostilor premier sa o ajute in proiectele Capitalei."Au fost colegi care dupa ce au plecat…

- Jurnalistul și analistul politic, Bogdan Chirieac, vine cu o declarație neașteptata. Acesta susține ca Viorica Dancila trebuie sa demisioneze pentru ca manifesta un dispreț fața de munca, dovada fiind aceasta mini-vacanța de Adormirea Maicii Domnului. Citește și: Partidul Social Democrat din…

- Scrisoarea Ecaterinei Andronescu, prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea și inlocuirea Vioricai Dancila a tulburat serios apele in interiorul PSD și a dat naștere unui curent care i-a luat prin suprindere pe Liviu Dragnea și apropiații sai.Citește și: Mihai Tudose FACE ORDINE - Ce solicitare…

- Anul 2021 este un moment cheie pentru evolutia Romaniei. Este vorba despre anul in care este programata a incepe exploatarea hidrocarburilor din Marea Neagra. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, in cadrul unei emisiuni la Romania TV, despre un aspect estential care reiese din ultimul discurs…

- Condamnarea lui Liviu Dragnea strange randurile in PSD. Aproape toate organizațiile județene au transmis mesaje de susținere a președintelui de partid, dupa sentința in prima instanța. Doar cateva filiale nu au reacționat, nici prin comunicate de presa, nici pe paginile de Facebook, nici prin membri…

- Numirea deputatului PSD Gabriel Vlase la conducerea Serviciului de Informatii Externe (SIE) nu ar fi pe placul social-democratilor, acesta fiind mai degraba un apropiat al lui Mihai Tudose, decat al liderului Liviu Dragnea, potrivit unor surse Hotnews. PSD nu a transmis inca o declaratie oficiala cu…