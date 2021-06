Stiri pe aceeasi tema

- Inventiile studentilor de la Universitatea Valahia, din Targoviste, sunt in pas cu vremurile. Cel mai recent proiect se refera la proiectarea unui dispencer pentru produs biocid, facut pe principii automatice, special conceput pentru combaterea Sars-Cov-2.

- In zilele de 27 și 28 mai 2021, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din Universitatea „Valahia” din Targoviște a organizat Post-ul „Școala intre tradițional și modern” – eveniment științific deosebit la Universitatea Valahia din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Universitatea „Valahia” din Targoviște a primit ieri, 25 mai 2021, vizita Excelenței sale, domnul Alfredo Alfonso Torrealba, Ambasadorul Republicii Venezuela Post-ul Ambasadorul Venezuelei in Romania a vizitat Universitatea Valahia din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Universitatea Valahia, a doua locație a Bibliotecii Rotary. Rotary Targoviște a inaugurat și cea de-a doua Biblioteca Rotary. Este vorba Post-ul Studenții UVT au la dispoziție o Biblioteca Rotary apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Universitatea „Valahia” din Targoviște a semnat ieri, 13 aprilie 2021, un acord cu Centrul Județean de Cultura Dambovița, ce are Post-ul Acord de colaborare intre Universitatea Valahia și Centrul Județean de Cultura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Facultatea de Științe Economice din cadrul Universitații „Valahia” din Targoviște a caștigat prin competiție un proiect ce se implementeaza in Post-ul Entrepreneurship Smart Team in Online Society, proiect educațional derulat de Universitatea Valahia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Universitatea „Valahia” din Targoviște organizeaza marți, 20 aprilie 2021, ora 15:00, pe platforma ZOOM, Conferința „Situația patrimoniului cultural mondial din Post-ul Situația patrimoniului cultural mondial din Romania, conferința organizata de Universitatea Valahia apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Echipa de studenți a Facultații de Drept a Universitații din Craiova este caștigatoarea concursului Client Interview, organizat anul acesta on-line de ELSA (The European Law Students) Cluj-Napoca, prin departamentul Activitați Academice. Echipa care a reprezentat Facultatea de Drept a Universitații…