- Duminica s-a dat alerta pe plaja Lefkada din Grecia, asta dupa ce un tanar de doar 25 de ani a disparut in valurile marii. Este cautat de trei zile, insa in zadar, fiindca nici urma de el. Azi s-a aflat ca Radu Dinu este, de fapt, fiul unui primar din Dolj, care acum este impietrit de durere, alaturi…

- Embargoul de trei zile pe plaja a fost prelungit in stațiunea egipteana Hurghada, spre nemulțumirea turiștilor, relateaza trimișii ziarului Libertatea dintr-una dintre zonele turistice unde vin mii de romani saptamanal. „Mare Rosie e unica! Iar Hurghada e cea mai frumoasa destinatie pentru un concediu.…

- Brezoi, un orașel de munte situat in Țara Loviștei, intre Sibiu și Rm. Valcea, care nu avea o identitate turistica anterioara, s-a transformat intr-un adevarat leagan al Blues-ului și nu numai. An de an, o multitudine de evenimente muzicale sunt organizate in aceasta localitate, evenimente care aduna…

- Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, a aniversat in avans implinirea unui secol de viața a maiorului in retragere Ioan Cerghedean. Veteranul de razboi, maiorul (rtr.) Ioan Cerghedean, din Galda de Jos, județul Alba, implinește pe 16 iunie venerabila varsta de 100 de ani, prilej cu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca vor fi deschise alte santiere pe unele dintre cele mai importante artere rutiere din tara, printre care DN 7 / E 81, in judetele Valcea, Arges si Sibiu.

- Plajele, luate cu asalt de turiști in primul weekend de vara. Mai multe persoane, salvate in ultima clipa din marea agitata In primul weekend de vara, marea a fost extrem de agitata, așa ca salvamarii au arborat steagul galben in Mamaia și pe cel roșu in Eforie Nord. Unii n-au ințeles asta și s-au…

- Te-ai intrebat vreodata unde mai exact este centrul țarii noastre? Ei bine, de un secol romanii știu ca acesta se afla in județul Sibiu, insa se pare ca, de fapt, centrul țarii ar fi la 30 de km distanța de acest loc, dupa ultimele calcule facute de specialiști.

- Vara este aproape și gandurile ne poarta involuntar catre litoralul Marii Negre. Dupa ce vremea frumoasa s-a lasat mult așteptata, cu toții suntem mai dornici de o escapada la plaja. Totuși, litoralul este departe de clujeni, iar weekendurile pot fi „irosite” pe activitații mai placute, in locul calatoriilor…