Plajele dispar treptat! Avertismentul îngrijorător al cercetătorilor Chiar daca omenirea reduce drastic emisiile de gaze cu efect de sera responsabile de incalzirea climatica, peste o treime din litoralul nisipos este amenintat, potrivit acestui studiu, transmite Agerpres. Disparitia acestuia va avea consecinte in ceea ce priveste activitatile turistice, dar nu doar atat. "In afara turismului, plajele de nisip ofera deseori primul mecanism de protectie impotriva furtunilor si inundatiilor si fara acestea, impactul evenimentelor climatice extreme va fi probabil mai mare", a avertizat Michalis Vousdoukas, conducatorul studiului, cercetator in cadrul Centrului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Analist in macroeconomie, cu o constanta si ampla activitate de cercetare , de aproape patruzeci de ani, in domeniul economiei globale, dar si cu o experienta recunoscuta in mediul academic si guvernamental, ec.dr.Marius Stoicescu este autorul unei interesante si valoroase carti,…

- Primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din landul Bavaria, relateaza Deutsche Welle.Germania este a doua țara europeana, dupa Franța, in care sunt depistate cazuri de infecție cu noul coronavirus. Pacientul diagnosticat cu infecția pulmonara in raionul Starnberg,…

- Dupa semnarea ”fazei intai” a acordului cu China si a acordului dintre Statele Unite, Mexic si Canada, noile fronturi al razboiului comercial al Statelor Unite se indreapta catre Europa, Marea Britanie si blocajul in relatiile cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), relateaza CNBC.

- Presedintele SUA a semnat vineri o proclamatie prin care stabbileste tarife suplimentare de 25% pentru produsele derivate din otel si de 10% pentru produsele derivate din aluminiu, unele tari, precum Brazilia si Mexic, fiind exceptate, relateaza Reuters, citata de news.ro.Argentina, Australia,…

- Majoritatea oamenilor considera ca in forma sa actuala capitalismul face mai mult rau decat bine, arata un sondaj realizat inaintea deschiderii celei de-a 50-a ediții a Forumului economic mondial, de la Davos, potrivit Reuters. Rezultatele sunt surprinzatoare, in condițiile in care aproape 70% din francezi,…

- Activitatea apicultorilor romani se finalizeaza cu producerea, in general, a unor produse apicole și, in special, a unor cantitați de miere. Pentru a-și asigura subzistența și venituri pentru desfașurarea viitoarelor activitați apicole sau de alta natura, apicultorii trebuie sa vanda aceste produse…

- Evenimentul, programat sa se incheie vineri, a fost prelungit, in condițiile in care participanții nu au reușit sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris. Impasul a fost depasit abia duminica, dupa ce participantii au semnat un document prin care se angajeaza sa evite ca…

- Mai mulți activiști ecologiști s-au adunat sâmbata la Madrid pentru a protesta fața de impasul în negocierile de la Conferința ONU privind schimbarile climatice (COP25), în condițiile în care participanții nu au reușit momentan sa ajunga la un compromis privind implementarea…