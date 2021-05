Stiri pe aceeasi tema

- Marina din Sri Lanka a fost mobilizata vineri pentru curatarea unei plaje de pe insula poluata cu tone de pelete de plastic provenind de pe un cargou cuprins de flacari de noua zile in largul capitalei Colombo, in pofida demersurilor de salvare a ambarcatiunii si de evitare a producerii unei maree negre,…

- Marina din Sri Lanka a fost mobilizata vineri pentru curatarea unei plaje de pe insula poluata cu tone de pelete de plastic provenind de pe un cargou cuprins de flacari de noua zile in largul capitalei Colombo, in pofida demersurilor de salvare a ambarcatiunii si de evitare a producerii unei maree…

- Forumul Economic Mondial a anuntat, luni dupa-amiaza, ca reuniunea de anul acesta, programata in Singapore, a fost anulata, din cauza noilor tulpini de coronavirus, care genereaza probleme organizatorice. Forumul Economic Mondial a organizat in ianuarie evenimentul "Agenda Davos", prin videoconferinta,…

- Cel putin 80 de delfini si un numar mare de pesti au fost gasiti morti pe plajele din proximitatea orasului Accra, capitala statului Ghana, incepand de vineri, fapt care a determinat deschiderea unei anchete de catre autoritatile locale, informeaza Reuters luni. Cauza mortii acestor vietuitoare…

- Gigantul comerțului online și-a cerut scuze in fața unui congresman dupa ce a negat existența unei practici la care angajații sai sunt uneori obligați din cauza ritmului infernal de lucru: sa urineze in sticle de plastic. „Știm ca șoferii noștri pot și au probleme in gasirea toaletelor din cauza traficului…

- Un incendiu de proporții a izbucnit la rafinaria de petrol din Balongan, operata de compania de stat din Indonezia, PT Pertamina, informeaza agenția Reuters , care citeaza presa locala. 5 persoane au fost ranite, potrivit unui bilanț provizoriu prezentat de Channel News Asia , iar in jur de 950 de persoane…

- Primaria din Rio de Janeiro a anuntat inchiderea plajelor in acest weekend, pentru a evita propagarea coronavirusului, decizie criticata de presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, care este preocupat de carenta de vitamina D a locuitorilor. "Vitamina D ajuta si evita ca virusul sa afecteze…

- Parlamentul European da in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru „esecul de a actiona” in ceea ce priveste reciprocitatea vizelor UE-SUA, a anuntat joi, 4 martie, purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch. Romania, alaturi de alte trei țari UE, este miza acestei dispute,…