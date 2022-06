Plajele din România, leac pentru sănătate. De ce boli te scapă apa din Marea Neagră sau nisipul din Mamaia Este vara, așa ca trebuie sa profitam din plin aceasta perioada minunata. Vara se duce extrem de repede pentru unii dintre noi, incat nici nu știm cand s-a petrecut totul. Avand in vedre ca este sezonul estival, mersul la mare este regula in fiecare vara. Cu toții mergem la mare pentru clipe de relaxare și distracție, insa puțini sunt cei care știu despre beneficii pe care leu au nisipul și apa de mare asupra organismului nostru. Aceste doua elemente specifice litoralului imbunatațește starea de sanatate a organismului nostru și ne scape de extrem de multe boli. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

