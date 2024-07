Plaja sălbatică din România pentru care turiştii au renunţat să mai meargă la Mamaia sau Costineşti. Este „perla” litoralului Comportamentul turistilor care se distreaza pe litoralul romanesc s-a modificat. Oamenii nu mai merg intr-un numar atat de mare la Mamaia sau la Costinesti, ci prefera o plaja salbatica. Mulți turiști aleg sa viziteze Tuzla, unde se afla cea mai recenta plaja salbatica. Aceasta stațiune a caștigat popularitate in ultimul timp și este locul ideal […] The post Plaja salbatica din Romania pentru care turistii au renuntat sa mai mearga la Mamaia sau Costinesti. Este „perla” litoralului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

