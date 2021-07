Stiri pe aceeasi tema

- Primul weekend aglomerat in stațiunea Mamaia, acolo unde plajele extinse au starnit o serie de controverse in randul turiștilor și al operatorilor din turism, se apropie de final.In timp ce turiștii sunt complet nemulțumiți de distanța pe care trebuie sa o parcurga pana la apa, dar și de nisipul neprietenos,…

- Reabilitarea plajei din Mamaia naste controverse in randul turistilor. Oamenii sunt nemultumiti ca nisipul nu mai este fin ca altadata, plaja este prea lunga, iar apa devine brusc adanca dupa cel mult 20 de metri de mal. In plus, salvamarii antentioneaza ca anul acesta turistii trebuie sa ii asculte…

- Turistii care vor ajunge pe litoral in aceasta vara si administratorii plajelor de la Marea Neagra trebuie sa respecte mai multe reguli anti-COVID de distantare si igiena, conform unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Administratorii plajelor trebuie sa amplaseze la loc vizibil regulamentele de…

- Sezonul estival 2021 ne bate la ușa. Mulți romani iși vor face concediul la malul Marii Negre, sau cel puțin așa promiteau autoritațile. Din pacate realitatea momentului este cu totul alta și cei care și-au facut planuri vor avea surprize. Daca v-ați facut planuri pentru Mamaia, s-ar putea sa fiți dezamagiți.…

- Programul ”Litoralul pentru toți” 2021 a inceput ieri, cu tarife ce pornesc de la 40 de lei pe noapte, iar pana in prezent s-au inscris 54 de hoteluri pentru perioada 21 mai – 20 iunie, a anunțat Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), potrivit Agerpres. Pana in prezent, un numar de 54…

- “Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu tarife pornind de la 40 de lei pe noapte prin programul ‘Litoralul pentru Toti’, care se desfasoara in perioada 21 mai – 20 iunie 2021, anunta Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pana in prezent, un numar de 54 de hoteluri din toate…

- Administratia Nationala Apele Romane Dobrogea-Litoral a comunicat public, inclusiv operatorilor de plaja ca plaja Mamaia - Navodari va putea fi operabila de la 1 iulie, desi lucrarile de largire se inchid la finalul lunii mai.

- Lucrarile de largire a plajei din Mamaia au fost finalizate. Din acest sezon stațiunea va avea o suprafața de plaja noua de peste 50 de hectare. Proiectul de innisipare a fost finalizat pentru cea mai mare stațiune de pe litoralul romanesc, dar continiua in celelalte. In Navodari se lucreaza intens.…