- Plaja Dunarea se va redeschide pentru public sambata, 31 iulie, dupa o investitie de aproximativ 6 milioane de euro realizata de Primaria municipiului Galati, a anuntat, joi, primarul Ionut Pucheanu. ‘Este un moment asteptat de catre galateni si ma bucur ca incepand de sambata vom deschide Plaja Dunarea.…

- Primaria municipiului Galati a anuntat ca Plaja ”Dunarea” va fi deschisa pentru public, incepand de sambata, 31 iulie 2021, incepand cu ora 9.00. Dupa multi ani in care plaja Dunarea a stat inchisa, locul de agrement va fi redat galateniilor. In prima faza, va fi permis accesul in limita a 1.500 de…

- Sauna care funcționeaza in cadrul Bazinului Olimpic Alba Iulia a fost redeschisa, au transmis miercuri reprezentanții Primariei. Aceasta va funcționa intre orele 7:00 – 10:00 și 18:00 – 21:00. Tariful de intrare pentru elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri in plata, persoane cu handicap este de…

- Pe DN 67 C, Ranca - Obarșia Lotrului (km 34+800 - 59+800), circulația va fi deschisa doar pentru autovehiculele cu masa maxima totala autorizata de 3,5 tone, in intervalul orar 07:00-21:00, cu o viteza maxima de 30 km/ora.Pe sectorul Obarșia Lotrului - Curpat (intre km 59+800 – 79+200) se circula fara…

- Totuși, schimbarile vor fi majore: vizitatorii vor fi insotiti, iar prezenta agentilor de paza va fi triplata, relateaza Agerpres.„The Vessel”, care reprezinta o scara in spirala formata din peste 2.500 de trepte si avand o inaltime de 45 de metri, a fost inchisa publicului in luna ianuarie, la o zi…

- 'The Vessel', monumentala sculptura newyorkeza, inchisa la inceputul anului dupa ce mai multe persoane s-au sinucis aruncandu-se in gol din varful acestei structuri, se redeschide vineri publicului: vizitatorii vor fi totusi insotiti, iar prezenta agentilor de paza va fi triplata, relateaza…

- In vreme ce premierul Florin Cițu susține, de cate ori are ocazia, ca taxele nu se modifica și ofera drept orizont de timp 2024 pana cand nimic nu se va schimba, președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, susține contrariul. Liderul PSD spune ca are informații conform carora urmeaza majorarea…

- Polaris Mediu trebuie sa finalizeze pana pe 12 iunie instalația pentru captarea și arderea gazelor emanate de gunoiul din depozitul de la Targu Jiu. Situația gestionarii deșeurilor la nivelul județului Gorj este una delicata, dat fiind faptul ca gunoiul nu mai poate fi transportat la depozitul din Drobeta…