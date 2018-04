Stiri pe aceeasi tema

- Autovehiculele cu masa totala maxima autorizata de peste 7,5 tone care circula dinspre judetele din Dobrogea spre cele din Moldova trebuie sa ocoleasca zeci de kilometri, din cauza deciziei impuse de autoritati de a restrictiona accesul acestora la trecerile bac dinspre judetul Tulcea spre Braila si…

- Cotele apelor Dunarii urca zilnic cu circa cinci centimetri, iar in unele zone din municipiile Galați, Braila și Tulcea au depașit cota de inundație, falezele și porțiuni de șosea fiind sub ape. Mulți cetațeni spun insa ca nu e un fenomen cu care nu s-au mai intalnit, Dunarea avand, la cațiva ani o…

- Remorcherul maritim FARUL al Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati s-a aflat astazi, 30 martie 2018, la prima proba pe Dunare, la Galati. Remorcherul urmeaza sa intre in dotarea AFDJ Galati in luna aprilie. "Remorcherul Farul nu am reusit sa-l receptionam in cursul anului 2017, dar…

- Prognoza pentru perioada urmatoare indica o crestere a nivelului Dunarii, la Galati, peste cota de inundatii, iar la Santierul Naval se amplaseaza saci cu nisip pentru protejarea halelor. Administratia Fluviala a restrictionat viteza de deplasare a navelor, pentru a nu produce valuri si a afecta…

- Peste 2.900 de hectare de padure inundate de fluviul Dunarea Autoritatile din Giurgiu sunt în alerta, dupa ce Dunarea a inundat peste 2.900 hectare de padure. Nivelul fluviului este în crestere în sectiunea port Giurgiu, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a…

- Municipalitatea a stabilit deja data urmatoarei sedinte ordinare de Consiliu Local astfel incat sa nu se depaseasca termenul limita legal pana la care se pot acorda finatarile pentru cluburile sportive din Galati. Desi pana acum sedintele ordinare ale alesilor municipali erau programate in ultima…

- Sediul Primariei Ramnicu Sarat, cladire veche de peste 100 de ani, s-a degradat vizibil iar bucați de tencuiala au inceput sa se desprinda din pereți. Accesul pe intrarea principala a fost blocat, temporar, pana cand angajații ADP au indepartat pericolul. Autoritațile spun ca trebuie urgentate lucrarile…

- Marian Dima Luptatorul ploiestean de kickboxing Amansio Paraschiv si-a aflat adversarul pe care il va intalni in primul meci din 2018, programat pe 23 februarie, la Galati. In cadrul galei internationale “Battle of Danubius”, Amansio il va intalni pe italianul Yuri Gentile, un tanar luptator remarcat…