Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a afectat foarte multe domeniul artistic de activitate din Romania, motiv pentru care foarte mulți artiști s-au reorientat catre alte afaceri, pentru a avea un venit constant, in lipsa concertelor. Mihai Traistariu a investit in turism. Cat costa sa te cazezi o noapte la apartamentele…

- Mihai Traistariu inchiriaza in regim hotelier mai multe apartamente aflate intr-o zona exclusivista de la malul marii. Și cum are o mulțime de fani și admiratori in toate colțurile țarii, nu a ezitat sa ii invite sa se cazeze la mare, in apartamentele sale, pentru un sejur de neuitat.

- De-a lungul timpului, Gigi Hagi a reușit sa stranga o avere din fotbal, el fiind considerat unul dintre cei mai buni jucatori pe care Romania i-a avut. Aceasta a reușit sa-și investeasca banii caștigați astfel incat sa-i aduca profit, iar una dintre afacerile lui reprezinta un hotel de lux de la malul…

- Cu toții știm ca mulți romani nu mai merg la mare in țara noastra din cauza prețurilor care au crescut semnificativ. Ei bine, exista o stațiune unde gasești cazare cu doar 34 de lei pe noapte. Cand este valabila oferta, dar și de ce trebuie sa profiți de ea vara aceasta.

- Veste buna pentru toți romanii. Autoritațile autohtone au anunțat ca se va da startul programului Litoralul pentru toți pe anul 2022. In ce perioada se vor putea bucura romanii de tarife mai mici la unitațile de cazare din stațiunile de la Marea Neagra. De la ce prețuri sunt disponibile camerele. Cand…

- Omul de faceri Ion Țiriac continua investițiile in imobiliare și planuiește sute de apartamente pe terenurile pe care de deține la Timișoara și Brașov. „Este inceputul unei ere a Țiriac Imobiliare, care o sa desfașoare in urmatorii ani, incepand cu Bucureștiul, Timișoara, Brașov și alte localitați mai…

- Deși sub atacul direct al rușilor din 24 februarie, afacerile din Ucraina gasesc modalitați pentru a se menține pe linia de plutire. Unul dintre exemple este grupul hotelier Ribas, deținut de antreprenorul Arthur Lupashko, ale carui hoteluri au devenit...

- Harta prețurilor la apartamente in Romania, dupa izbucnirea razboiului in vecinatate. Prețurile cerute au crescut cu 2,8% intr-o luna. Cat costa un apartament in Timișoara. Prețurile cerute pe apartamente au inregistrat, in ultimele 31 de zile, un avans de 2,8% la nivel național...