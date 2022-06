Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul timpului, Gigi Hagi a reușit sa stranga o avere din fotbal, el fiind considerat unul dintre cei mai buni jucatori pe care Romania i-a avut. Aceasta a reușit sa-și investeasca banii caștigați astfel incat sa-i aduca profit, iar una dintre afacerile lui reprezinta un hotel de lux de la malul…

- Vara vine cu pași repezi, iar asta nu ne face decat sa ne gandim la vacanța, mare și soare. In aceasta perioada suntem tentați sa cheltuim mulți bani pentru vacanțe in strainatate gandindu-ne ca este mult mai frumos ca pe litoralul romanesc. Ei bine, exista o plaja in Romania care poate concura lejer…

- Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, a vorbit despre scandalul de la finalul meciului de hochei Romania - Ungaria, unde jucatorii „tricolori” au cantat „imnul Ținutului Secuiesc”. CONTEXT: Naționala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheiști romani de etnie maghiara, a evoluat…

- Turiștii care au avut ocazia sa mearga la plaja in aceasta perioada au putut admira o planta rara. Este vorba despre crambe maritima, cunoscuta și sub numele de varza de mare. Aceasta a inceput sa infloreasca pe plaja de la Gura Portiței, iar imaginile sunt cu adevarat spectaculoase. Imagini spectaculoase…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Baza Mihail Kolgalniceanu, ca "agresiunea brutala" declansata de Federatia Rusa impotriva Ucrainei a "afectat fundamental" securitatea regionala, europeana, euroatlantica si are proiectii negative la nivel global, potrivit news.ro. "Vom continua eforturile…

- „Open Krakow”, o coaliție de 71 de organizații non-guvernamentale, fiecare specializata pe o problema specifica a refugiaților ucraineni care ajung aici. Mii de voluntari, ajutați inclusiv de biserica, sute de coordonatori, un oraș intreg implicat. Un oraș de 700.000 de locuitori, al doilea ca marime…

- Invadarea Ucrainei de catre armata rusa a determinat o mare parte dintre cetațeni sa fuga de teama razboiului și a morții. Sute de mii de ucraineni și-au gasit liniștea in Romania, in timp ce alte milioane de persoane s-au refugiat in țarile vecine. Pe perioada celor 30 de zile de razboi, romanii și-au…

- Romania detine suficiente stocuri de ulei pana la noua recolta de floarea soarelui, astfel incat sa nu apara niciun fel de dezechilibru, a anuntat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, dupa ce tot mai multi romani au luat cu asalt magazinele