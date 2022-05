Stiri pe aceeasi tema

- Deși in timpul verii prefera sa mearga alaturi de soția sa, Elena, pe litoralul romanesc, Nicolae Ceaușescu era indragostit și de zona montana. Acesta avea o locație preferata la Balea Lac, o cabana de vanatoare ce a fost construita odata cu Transfagarașanul.

- Mai sunt doar cateva zile pana la vara și cu siguranța vrei sa te bucuri de o vacanța frumoasa, dar in același timp și accesibila la preț. Anul trecut, insa și in acest an cea mai ieftina stațiune de pe litoralul romanesc este Eforie Nord. Turiștii romani se pot bucura de experiențe de neuitat, insa…

- A 1983 Renault Fuego GTS, a present from the family of Nicolae and Elena Ceausescu to their daughter Zoia, on the occasion of her marriage, was sold, on Thursday evening, for the sum of 20,000 euros, at an auction organized by Armark Auction House. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cu toții ne dorim ca atunci cand mergem pe litoral sa gasim plaje curate, insa acest lucru e destul de greu, mai ales dat fiind faptul numarul mare de turiști. Totuși, exista și o plaja curata in Romania, iar aici poți sa gasești un nisip ca de aur.

- Premierul Ciuca: Doua treimi din masurile din Programul „Sprijin pentru Romania” sunt active. Cine beneficiaza de ajutor Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca a confirmat luni ca majoritatea masurilor incluse in ”Sprijin pentru Romania” au fost deja aprobate la o luna dupa ce Coaliția de Guvernare…

- Romanii care vor sa petreaca in acest an un 1 Mai special au la dispoziție un loc deosebit care este parca rupt din Rai. Este vorba despre o plaja secreta despre care puțini romani știu. Auzind de plaja secreta gandul te poarta la litoral, insa este total greșit, intrucat aceasta plaja pe care puțini…

- Plutonier adjutant șef, Ovidiu Pomirleanu, s-a stins din viața duminica, 27 februarie. Ovidiu Pomirleanu avea o vechime de 24 de ani in structurile militare, vocația de a fi pompier s-a reflectat permanent in activitațile desfașurate de acesta.Tragicul anunț a fost facut public de catre ISU Vrancea,…