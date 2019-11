Plaja din Mamaia a fost invadată de sute de meduze uriașe - FOTO Plaja din Mamaia a fost invadata de sute de meduze uriașe, albastre, care au fost aduse la mal de curenții marini. Organismele au murit la scurt timp, iar ramașițele au inceput sa degaje un miros neplacut, scrie Mediafax. Fenomenul se petrece tot mai des și, de cele mai multe ori, este cauzat de schimbarile bruște de temperatura, dar și de vremea neobișnuit de calda pentru aceasta perioada. In ultima sapatamana, la Constanța s-au resimțit temperaturi de vara, de pana la 24 de grade Celsius. Totodata, schimbarile meteo au inregistrat diferențe și de 15 grade in doar 24 de ore. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

