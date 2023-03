Stiri pe aceeasi tema

- Strainii investesc in Romania. Astfel, marii companii din strainatate pompeaza bani in Romania, fie ca este vorba despre retail, construcții sau energie verde. Acum s-a aflat care este compania gigant din Grecia care va investi masiv in Romania. Ce plan are in țara noastra aceasta companie. Greii investesc…

- O fabrica de bere fondata in anul 1978, Martens Galați, va opri din martie 2023 producția, dupa 44 de ani de funcționare. Compania, listata pe bursa din 1997, se va ocupa in continuare de distribuție.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania se afla, in mod constant, alaturi de tari precum Grecia, Italia si Cipru, pe primele locuri la nivel european in ceea ce priveste consumul de antibiotice, el explicand ca de multe ori romanii trateaza virozele cu antibiotice, care sunt destinate…

- Destinațiile preferate de vacanța ale romanilor, anul trecut, au fost Bulgaria, Turcia și Grecia, iar ca orașe Varna, Sunny Beach și Hurghada. Destinația cu cea mai mare creștere in cautarile de cazare a fost Turcia.

- Cu masuri de ajutor de stat de circa 4,8 miliarde de euro aprobate de Comisia Europeana, in baza legislatiei relaxate cu scopul de a permite statelor UE sa atenueze efectele razboiului, Romania (cu mov in graficul de mai jos) se afla pe locul zece la nivel european. Are in fata state precum Austria…

- Antonia refuza sa apara la TV și refuza invitațiile pe care le are pentru podcast-uri. Iubita lui Alex Velea a spus care este motivul pentru care prefera sa nu vorbeasca in fața camerelor de filmat. Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, insa apare destul de rar la TV. Logodnica…

- Ministerul de Interne al Austriei a consemnat o scadere cu 70% a numarului de migranti intrati ilegal pe teritoriul sau intre mijlocul lunii decembrie si primele zile din ianuarie, a transmis duminica agentia APA.Aceasta scadere se datoreaza incetarii regimului de scutire de vize in Serbia pentru cetatenii…

- La fel ca multe alte vedete de la noi, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru iși petrec inceputul de an intr-o vacanța exotica, departe de Romania. Cei doi au ales o destinație indepartata, sunt in Bali. Acolo se relaxeaza cei doi indragostiți. Acum doua zile, cei doi s-au imbarcat in avion, de pe aeroportul…