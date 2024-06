Plaja din Europa descrisă de turiști ca fiind Raiul pe Pământ: „Nu arată ca Maldive?” Un cuplu susține ca a descoperit „Maldivele din Marea Britanie” intamplator. Plaja de pe insula Harris are nisip alb și apa stralucitoare. Chris și Sam, un cuplu care are canalul de YouTube „The Travel Duo”, au impartașit descoperirea in mediul online. „Eram pe plaja, ne pregateam sa plecam. Am inalțat drona ca sa avem cateva imagini cu aceasta plaja cand am vazut un loc incredibil de cealalta parte a muntelui”, a povestit Sam, potrivit dailystar.co.uk. Drumul prin noroi și peste dealuri a meritat, spun ei. „Nu arata ca Maldive? Ma simt de parca am murit și am ajuns in Rai. Sincer, este o nebunie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

