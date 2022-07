Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat startul sezonului estival, astfel ca numeroase vedeta au plecat deja in vacanța. Ei bine, printre acestea se numara și Oana Roman, care de data aceasta a ales sa se relaxeze alaturi de fiica ei in Romania. Iata care este plaja preferata de vedeta de pe litoralul romanesc, dar și cat costa un…

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se delecteaza cu vacanțe relaxante și liniștite chiar pe meleagurile romanești. De aceasta data, Liviu Varciu și Anda Calin au decis ca este momentul perfect pentru a se bucura impreuna de razele soarelui, motiv pentru care cei doi au plecat intr-o stațiune chiar…

- Cat mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se delecteaza prin diferite vacanțe exclusiviste atat in țara, cat și in afara ei. Vica Blochina a decis sa se bucure de un loc liniștit, motiv pentru care se delecteaza cu o vacanța chiar pe litoralul romanesc. Iata care este stațiunea in care a mers vedeta!

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au plecat, impreuna cu cei trei copii, intr-o vacanța la malul marii, pe litoralul romanesc. Stațiunea din Romania preferata de cei doi indragostiți. Cat costa o noapte de cazare aici.

- Se aude doar marea, nisipul e fin, iar apa este turcoaz ca in stațiunile exotice - acestea sunt lucrurile care atrag tot mai mulți turiști pe plaja salbatica de la Tuzla. Potrivit digi24.ro, cei care vor sa se relaxeze pe o plaja pustie, liniștita și curata, aleg adesea localitațile Vadu sau Corbu,…

- Prețurile au explodat in acest an pe litoral, iar aici nu ne referim la cazare sau mancare, ci chiar și la șezlongurile de pe plaja. Anul acesta sunteți nevoit sa dați mult mai mulți bani pe șezlong, iar tarifele difera in funcție de stațiune.

- Vacanțele pe litoralul romanesc sunt mai scumpe in acest an. Din cauza majorarii tarifelor la gaze și electricitate, proprietarii de unitați de cazare au marit și ei prețurile. Fie ca vorbim de o noapte de cazare sau o masa la restaurant, totul va costa, in medie, cu 10-15% mai mult fața de anul precedent.…