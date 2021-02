Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul romanesc va avea, la inceputul verii, aproape 53 de hectare de plaja noua, pe o lungime de 6.950 de metri liniari, anunța Administrația Naționala “Apele Romane”, pe pagina sa de Facebook, informeaza profit.ro . “Operațiunile de innisipare pe plaja din Mamaia sunt in toi. Cel mai mare proiect…

- Litoralul romanesc va avea, la inceputul verii, aproape 53 de hectare de plaja noua, pe o lungime de 6.950 de metri liniari, anunta Administratia Nationala "Apele Romane". "Operatiunile de innisipare pe plaja din Mamaia sunt in toi. Cel mai mare proiect din ultimii 50 de ani in valoare de…

- Litoralul romanesc va avea, la inceputul verii, aproape 53 de hectare de plaja noua, pe o lungime de 6.950 de metri liniari, anunta Administratia Nationala "Apele Romane", pe pagina sa de Facebook. "Operatiunile de innisipare pe plaja din Mamaia sunt in toi. Cel mai mare proiect din ultimii 50 de ani…

- La inceputul sezonului estival 2021, turistii vor avea la dispozitie zeci de hectare de plaja noua in zona statiunii Mamaia si Nordul acesteia. Totul face parte dintr-un amplu proiect in valoare de peste 1 miliard de euro. Condamnații din lotul DRAGNEA incep sa iasa din inchisoare In lunile noiembrie…

- Lucrarile de innisipare si largile a plajelor din Mamaia demarate la inceputul lunii octombrie, continua si in perioada sarbatorilor de iarna.Chiar daca majoritatea dintre noi petrecem sarbatorile de iarna in familie, constructorii contina procesul de largire a plajelor si in aceaste zile de sarbatoare.Se…

- Pe plajele din Navodari si Mamaia exista aproximativ 130 de beach-baruri amplasate pe plaje, constructii ce trebuie indeparate pentru implementarea unui proiect in valoare totala de un miliard de euro.

- Reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral i au invitat in aceste zile pe teren pe cei 130 de operatori de plaja care au contracte de inchiriere pe sectoarele din Navodari si Mamaia.Reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral i au invitat in aceste zile pe teren…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ANABI este institutia din Romania care identifica si administreaza bunurile obtinute din infractiuni si sechestrate. A fost infiintata prin Legea 318 2015 scopul final al ANABI fiind acela de a asigura o crestere a ratei de executare a…