Stiri pe aceeasi tema

- Pe amplasamentul actual al fabricii Carbochim din municipiul Cluj-Napoca va fi construit un proiect imobiliar. Acționarii Carbochim, companie controlata de Iulian Dascalu, au decis vanzarea terenului și relocarea fabricii, informeaza Transilvaniapress.ro. Prețul pentru relocarea Carbochim este de…

- Dezvoltatorul imobiliar Speedwell a achizitionat un teren de noua hectare in Bucuresti, pe platforma Griro, unul dintre cele mai mari loturi de teren disponibile in capitala, unde va construi un proiect in valoare de 500 de milioane de euro ce va include apartamente, spatii de birouri si servicii,…

- Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea cursurilor obligatorii de conducere defensiva și de prim-ajutor pentru obținerea permisului auto. Școlile de șoferi vor trebui sa inclusa in programele de predare cursuri obligatorii de conducere defensiva și de acordarea a primului ajutor, prevede…

- „Exista bani pentru pensii, bineințeles ca exista. Avem un proiect de rectificare bugetara, iar deficitul bugetar va fi de 7%, aceasta este varianta pe care o voi accepta. Avem și un proiect de buget pentru anul viitor, cu un deficit de sub 6%”, a spus Florin Cițu, marți.Raluca Turcan a stat degeaba…

- Economie Propunere a Ministerului Muncii / Luni, 29 noiembrie 2021, ar putea fi zi libera noiembrie 18, 2021 13:31 Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a transmis in avizare externa un proiect de hotarare de guvern pentru ca ziua de luni, 29 noiembrie 2021, sa fie zi nelucratoare.…

- Consilierii județeni au aprobat miercuri, 3 noiembrie, intr-o ședința extraordinara de lucru, cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ 142A Ganești – Bagaciu – limita județ Sibiu", in vederea depunerii solicitarii de finanțare prin Programul…

- Constatarea contraventiilor sa se faca si cu ajutorul inregistrarilor camerelor de bord montate pe masini, prevede un proiect de lege depus de deputatul USR Mihai Botez. Potrivit acestuia, falsificarea sau folosirea imaginilor falsificate se pedepseste cu inchisoare de pana la doi ani sau cu amenda.

- In deșertul Atacama din Chile, oamenii de știința ai Observatorului Astronomic "Las Campanas" scaneaza cerul senin al nopții in incercarea de a detecta existența vieții pe alte planete și de a desluși misterul așa-numitei "energii intunecate", o forța cosmica despre care se crede ca este responsabila…