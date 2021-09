Stiri pe aceeasi tema

- A cazut tavanul intr-o incapere a Sectiei 3 de Politie din Bucuresti. Niciun polițist nu se afla in biroul in acel moment, precizeaza sindicatul Europol, care a facut publice imaginile. Poliția Capitalei a precizat ca sediul Secției 3 Poliție era in proiect de modernizare. S-ar fi efectuat expertiza…

- Reprezentantii Sindicatului Europol afirma ca la Sectia 3 din Bucuresti cade tavanul peste birourile politistilor, in contextul in care recent ministrul de Interne, Lucian Bode, a vorbit despre "drumuri si poduri, despre asfaltari si proiecte de infrastructura rutiera".

- Judecatoria Sectorului 2 a constatat neregularitatea rechizitoriului in cazul șoferiței care a ucis doua fete in accidentul provocat in cartierul Andronache din București și a cerut Parchetului sa inlature problemele și sa precizeze daca menține trimiterea in judecata, scrie Ziare.com , care citeaza…

- Doi tineri blocheaza o mașina și o distrug in mijlocul unei strazi din București. Agresorii sunt un barbat și o femeie care lovesc mașina cu picioarele și cu o crosa de golf, fara ca victima aflata la volan sa reacționeze. Scenele violente au fost filmate de alt șofer. Conflictul a avut loc…

- Sase persoane din cartierul Ferentari din Bucuresti au fost duse la sectia de politie si amendate pentru tulburarea linistii publice si incercarea de a-i impiedica pe politisti sa isi exercite atributiile de serviciu, oamenii legii fiind chemati dupa ce oamenii faceau gratar in curtea blocului si ascultau…