Plafonul privind investiţia minimă pentru ajutor de stat ar putea scădea la 3 milioane de euro In sedinta de Guvern de joi va fi pe ordinea de zi un proiect de Hotarare privind schemele de ajutor de stat. Potrivit ministrului citat, companiile care vor sa investeasca in proiecte care sa fie realizate in regiunile mai putin dezvoltate vor putea beneficia de o schema de ajutor de stat prin intermediul unui program ce va avea in acest an un buget de 683 milioane de lei. "Avem un proiect foarte important pentru mediul de afaceri, pentru companiile care vor sa investeasca in Romania. Vorbim despre o prevedere legala care s-a aplicat incepand cu 2014, iar prin Hotararea de Guvern… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

