Stiri pe aceeasi tema

- Bancile ar trebui sa paraseasca zona de confort si sa devina mai active si mai implicate in zona de economie, considera Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie (CA) al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM)."Cu totii trebuie sa iesim din zona de confort…

- Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), sugereaza firmelor sa nu se inghesuie pe site pentru a se inscrie in programul IMM Invest, deoarece acest lucru nu le garanteaza ca vor fi si „primii serviti” la banca.

- ​Antreprenorii ar trebui sa se duca mai întâi la banca pentru a vedea daca se încadreaza la un credit prin programul IMM Invest, iar apoi sa se înscrie pe site-ul dedicat, susține Cristian Paun, președintele Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor…

- In mod normal, in aceasta dimineata de la ora 10:00 ar fi fost posibil ca IMM-urile sa se inscrie pe site-ul dedicat pentru a obtine credite cu dobanda subventionata. Acesta nu functioneaza. Fondul de Garantare, intr-un comunicat, vede un posibil atac cibernetic, iar Florin Citu pare ca are suspiciuni…

- Plafonul IMM INVEST România, acele credite cu dobânda subvenționata, în valoare de 15 miliarde de lei a fost subscris de finanțatori în proporție de 120,5%, se arata într-un comunicat de presa al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Pâna…

- Guvernul a aprobat în ultima ședința un set de masuri menite sa diminueze efectele negative ale epidemiei COVID-19 asupra companiilor nevoite sa-și suspende activitatea. Una dintre cele mai importante masuri este plata de la buget a șomajului tehnic, în limita a 75% din salariul brut. Pentru…

- Ministerul de Finanțe se gandește la un plafon de garantare a unor credite intr-o limita de cinci miliarde de lei intr-o prima etapa, putand crește, in așa fel incat, practic, scopul este de a injecta cash

- Credite pentru capital de lucru și investiții cu zero dobânda temporar, comisioane zero și garanții subvenționate au în vedere autoritațile zilele astea. O instituție, FNGCIMM, a transmis zilele trecute Ministerului Finanțelor doua propuneri pentru a ajuta mediul economic încercat…