Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea PNRR, aprobata de Comisia Europeana: A fost eliminat plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii Modificarea PNRR, aprobata de Comisia Europeana: A fost eliminat plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii In cursul zilei de marți, 21 noiembrie, Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare…

- Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), care, in forma sa modificata, include și capitolul REPowerEU, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de…

- ”Peste 2,7 miliarde euro au fost virati, astazi, Romaniei de catre Comisia Europeana, conform cererii II de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta. Acesti bani se alatura fondurilor de prefinantare si primei transe din PNRR, ceea ce duce valoarea cumulata a fondurilor intrate in tara prin…

- Marcel Bolos a fost intrebat joi, la Antena 3, daca am putea vedea un nou imprumut de la Fondul Monetar Internatioal, asa cum s-a intamplat in 2010. “Nu se pune problema acestui imprumut de la Fondul Monetar International. Nu se pune problema sub nicio forma de dificultate financiara pentru Romania.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca isi doreste ca noua lege a pensiilor sa fie finalizata anul acesta si a adaugat ca plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile a fost eliminat din Planul National de Redresare si Rezilienta.

- "Odata cu eliminarea acestor facilitati, impactul va fi ca din actualul brut de 4.000 de lei va trebui platita contributia la CASS, care inseamna 400 lei, impozitul pe venit inca 230 lei, contributia asiguratorie pentru munca 90 lei. Deci in urma eliminarii facilitatii, salariul minim net a lucratorilor…

- Eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile totale cu sistemul de pensii din Planul Național de Redresare și Reziliența a fost cerința principala a premierului Marcel Ciolacu pentru toți miniștrii PSD ai Muncii. Doar ca aceasta dorința pare tot mai departe și chiar imposibila in acest…

- Dupa discuțiile purtate luni cu reprezentanții Comisiei Europene, Marcel Boloș avertizeaza ca Romania poate intra in incapacitate de plata, daca Bruxelles-ul insista ca Guvernul sa aplice simultan legea salarizarii unitare și masurile fiscal-bugetare. „O spun cu toata responsabilitatea”, a declarat…