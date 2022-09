Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a anuntat, astazi, ca masurile propuse de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reprezinta "singurele masuri corecte pentru a tine sub control inflatia si cresterea preturilor".

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, saluta anuntul facut miercuri de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care a propus plafonarea preturilor la gaze si semnaleaza ca au fost anuntate decizii importante pentru viitorul energiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Trebuie sa eliminam acele obstacolele care stau in continuare in calea micilor noastre intreprinderi. (…) Sa nu uitam ca ele sunt cele care si-au pus intotdeauna angajatii pe primul loc – chiar si in perioadele de criza sau, mai bine zis, mai ales in astfel de perioade”, a afirmat Ursula von der Leyen…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, miercuri, in plenul Parlamentului European, propunerea de plafonare a veniturilor companiilor care produc energie electrica la un cost redus și a afirmat ca marile companii de petrol, gaze și carbune trebuie sa plateasca o contribuție la…

- Sefa Comisiei Europene a anuntat, astazi, in cadrul discursului despre Starea Uniunii, o lista de masuri pe care toate tarile din UE vor fi nevoite sa le aplice. Ursula von der Leyen a vorbit despre o plafonare a veniturilor companiilor care produc electricitate cu costuri mici, anuntand ”o reforma…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, 7 septembrie, un plan european de economisire a energiei si de reducere a dependentei de energia ruseasca, printr-un set de cinci masuri."Lucram din greu sa renuntam la Rusia si sa trecem la alti furnizori de incredere,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a apreciat marti ca chestiunea reformelor judiciare poloneze de care Comisia Europeana a conditionat deblocarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Poloniei este ''rezolvata'', in pofida recentelor declaratii in sens contrar date de presedinta…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu insista asupra taxei de solidaritate, redenumita taxa pentru sanatate și educație, explicand ca pe timpul pandemiei unele companii au facut profituri excepționale in Romania. Banii ii faci in Romania, aici platești toate impozitele, a spus Ciolacu, care a vorbit și…