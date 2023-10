Plafonarea tarifelor RCA – prelungită până la ­sfârşitul anului Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca Guvernul prelungește plafonarea tarifelor la politele RCA pana la sfarsitul anului, potrivit Agerpres. “Aprobam si proiectul de hotarare prin care prelungim pana la finalul anului plafonarea tarifelor RCA. Este o decizie justificata, fiindca actuala plafonare a tarifelor RCA expira pe 10 octombrie”, a precizat premierul, la inceputul sedintei Executivului. Marcel Ciolacu a mentionat ca, daca nu va fi luata aceasta masura, tarifele vor creste in perioada Sarbatorilor de Iarna. «Daca nu au continuam plafonarea, vor creste tarifele in cea mai nepotrivita… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

