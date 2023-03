Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a retras proiectul privind preturile politelor RCA pentru a realiza o analiza a observatiilor aparute, a precizat, vineri, purtatorul de cuvant al ASF, Daniel Apostol.

- Executivul a retras de pe ordinea de zi a ședinței de vineri, 24 martie, proiectul de Hotarare care prevedea plafonarea tarifelor RCA la nivelul din martie 2022, in contextul ieșirii de pe piața a Euroins Romania. Proiectul de plafonare a tarifelor RCA pe sase luni elaborat de Autoritatea de Supraveghere…

- UNSAR, BAAR și PIAR au luat nota de proiectul de Hotarare de Guvern care instituie o plafonare pe termen de 6 luni a tarifelor de prima la asigurarile RCA, facand urmatoarele precizari: Industria nu poate fi de acord cu Proiectul de HG, care incalca in mod evident legislația europeana, este lipsit de…

- Ministerul Finantelor a publicat miercuri proiectul de hotarare de guvern care stabileste plafonarea temporara a tarifelor asigurarilor auto obligatorii (RCA) la nivelul maxim al tarifelor de la 1 martie 2022. Daca va fi aprobata, plafonarea va fi valabila pentru o perioada de 6 luni și se va aplica…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a finalizat proiectul de plafonare a tarifelor pentru asigurarile auto obligatorii și il va inainta in zilele urmatoare Ministerului Finanțelor. Prețurile RCA ar urma sa fie plafonate la valorile practicate in piața in martie anul trecut, a explicat purtatorul…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a finalizat proiectul de plafonare a tarifelor pentru asigurarile auto obligatorii si il va inainta in zilele urmatoare Ministerului Finantelor. Preturile RCA ar urma sa fie plafonate la valorile practicate in piata in martie anul trecut, a explicat purtatorul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea tarifelor RCA, in vederea protectiei consumatorilor, a declarat purtatorul de cuvant al ASF, Daniel Apostol. Conform raportului din februarie publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, comparativ cu cel din august 2022, tarifele…

- Creșterea tarifelor pentru serviciile de la Cimitirul din Alba Iulia, AMANATA: Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi Creșterea tarifelor pentru serviciile de la Cimitirul din Alba Iulia, AMANATA: Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi In ședința extraordinara a Consiliului Local Alba Iulia…