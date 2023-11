Stiri pe aceeasi tema

- Liderii de la Bruxelles iau in calcul prelungirea plafonarii prețului gazelor, in contextul ingrijorarilor ca sabotajul conductei din Marea Baltica si conflictul din Orientul Mijlociu ar putea aduce creșteri de preț in perioada iernii.

- Comisia Europeana analizeaza o posibila prelungire a unui plafon, impus in luna februarie, la pretul gazelor naturale, pe fondul ingrijorarilor ca sabotajul conductei din Marea Baltica si conflictul din Orientul Mijlociu ar putea duce la o noua crestere a preturilor la iarna, informeaza Financial Times,…

- Plafonarea RCA a fost prelungita, la inițiativa Ministerului de Finanțe cu inca 3 luni.Prețurile RCA nu vor crește, in urma unui proiect al Ministerului de Finanțe, condus de Marcel Boloș, care a fost aprobat in ședința de guvern. Daca guvernul nu ar fi luat aceasta decizie, prețurile la RCA ar fi crescut…

- ”Executivul a adoptat in sedinta de joi, 5 octombrie 2023, actul normativ necesar prelungirii cu 3 luni, pana la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de prima maxime de asigurare RCA practicate de asiguratori la data de 28 februarie 2023”, a transmis, joi, Ministerul Finantelor…

- ”Executivul a adoptat in sedinta de joi, 5 octombrie 2023, actul normativ necesar prelungirii cu 3 luni, pana la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de prima maxime de asigurare RCA practicate de asiguratori la data de 28 februarie 2023”, a transmis, joi, Ministerul Finantelor…

- ”Ultimii doi ani de perturbari energetice in Europa, pe fondul crizei provocate de razboiul din Ucraina, au creat tensiuni pentru consumatori, furnizori de energie electrica si investitori din cauza preturilor, accesibilitatii si rezilientei aprovizionarii cu energie. Sub presiunea uriasa pentru a compensa…

- UE infrunta criza deșeurilor din industria modei „Fast Fashion” pentru a reduce risipa și poluarea UE infrunta criza deșeurilor din industria modei „Fast Fashion” pentru a reduce risipa și poluarea Uniunea Europeana ia masuri semnificative pentru a aborda problema tot mai mare a hainelor aruncate, cerand…

- Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de Ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43%, in prima saptamana din august, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei. Cele mai mari ieftiniri s-au inregistrat la fructe si legume. Reduceri de pret au fost inregistrate…