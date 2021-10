Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a reactionat, joi, la anuntul premierului interimar, Florin Citu, ca viitorul Guvern va plafona preturile la energie, atragandu-i atentia ca nu mai are nicio atributie in acest sens si ca ar trebui sa voteze, in calitate de senator, proiectul

- Președintele Klaus Iohannis spune ca plafonarea prețurilor la energie este o masura care ar putea fi adoptata și care „poate sa ne treaca prin iarna”. El a spus ca a cerut soluții durabile la nivel european pentru creșterea prețurilor la energie, astfel incat acestea sa nu duca la o explozie a tuturor…

- Premierul interimar Florin Cițu a anunțat, miercuri seara, ca Guvernul și PNL susțin plafonarea prețurilor la energie. Un guvern interimar nu poate adopta o asemenea decizie, astfel ca plafonarea se va face dupa investirea unui nou guvern. Daca acesta va fi codus tot de Florin Cițu. „Am vazut…

- Senatorul PSD Liviu Mazilu a lansat, in Mehedinți, campania de strangere de semnaturi pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze, dar și compensarea unor scumpiri care au fost operate de furnizori. PSD consider ca acest proiect este foarte important și vine in sprijinul oamenilor afectați…

- Plafonarea preturilor la energie ar insemna un pas inapoi in dezvoltarea pietei, iar autoritatile ar trebui sa ia masuri care au sens economic, prin care sa fie ajutati doar consumatorii care au nevoie, a afirmat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El a participat la conferinta…

- Social-democrații vor depune in Parlament o lege pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze pentru consumatorii casnici. Potrivit proiectului, prețurile se plafoneaza pentru o perioada de 6 luni, iar 50% din scumpiri vor fi suportate de stat. „Avand in vedere creșterea exagerata…

- Premierul Florin Citu exclude posibilitatea inghetarii preturilor la energie, respingand astfel propunerea venita din partea Partidului Social Democrat, susținuta insa si de partenerii de guvernare de la UDMR. El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca Executivul va lua masuri…

