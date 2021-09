Plafonarea prețurilor la energie, doar pentru consumatorul vulnerabil Furnizorii sunt liberi sa stabileasca prețul la care furnizeaza energie electrica clienților, se arata intr-un proiect de OUG care modifica Legea energiei electrice și a gazelor naturale. Potrivit actului normativ, Guvernul poate interveni in formarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice doar pentru consumatorii casnici vulnerabili și doar pentru o perioada limitata. Ministerul Energiei a elaborat […] The post Plafonarea prețurilor la energie, doar pentru consumatorul vulnerabil first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor pentru iarna 2022-2023 va scadea la jumatate fata de aceasta iarna, iar Guvernul nu dorește plafonare a preturilor la producatori, a spus Niculae Havrilet, consilier al ministrului Energiei.

- Guvernul ia in calcul plafonarea preturilor la energie electrica pentru oe perioada de timp limitata, dar neprecizata, potrivit unui proiect de OUG pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Energiei.

- Suprataxarea profiturilor producatorilor de energie, care sunt primii beneficari ai scumpirii electricitatii, si plafonarea preturilor consumatorilor finali pe o perioada de sase luni, cu compensarea diferentelor catre furnizorii de electricitate, sunt solutii care ar putea fi aplicate, scrie ZF,…

- Romanii vor primi ajutor de la stat pentru facturile uriașe la energie și la gaze. Insa nu toți. Doar cei care nu consuma prea mult. Subvențiile vor fi acordate numai in perioada noiembrie-martie. La gaze un sfert din factura va fi acoperit de stat, la curent va exista o reducere, insa in funcție de…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri ca a discutat in Guvern despre plafonarea prețurilor la gaze, spunand ca Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței vor avea o discuție in acest sens cu Comisia Europeana. „Am avut discuții despre plafonarea prețului la gaze. Am introdus aceasta tema in dezbatere…

- Premierul Florin Cîțu a lansat marți un nou atac la adresa lui Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și contracandidatul sau în cursa pentru șefia PNL, de aceasta data pentru întârzierea adoptarii în Parlament a legii consumatorului vulnerabil la energie și gaze.…

- Legea privind compensarea facturilor pentru consumatorii vulnerabili de energie ar putea fi aplicata de la 1 ianuarie anul viitor, daca proiectul va fi urgentat in Parlament, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa. "I-am scris astazi (miercuri - n.r.)…

- ”Asociatia Romana a Constructorilor de Autostrazi saluta revenirea pe agenda publica a temei referitoare la cresterea galopanta a preturilor materiilor prime pentru constructii si la consecintele directe asupra implementarii contractelor de infrastructura”, arata asociatia, intr-un comunicat. ARCA propune…