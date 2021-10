Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu isi doreste plafonarea preturilor la energie, dar am ajuns intr-un moment in care preturile in piata au crescut foarte mult, iar atunci cand vom fi un Guvern plin veti vedea si solutiile, a declarat, joi, Dan Vilceanu, ministrul demis al Finantelor. "Exista o discutie (privind plafonarea…

- Guvernul susține PLAFONAREA prețurilor la energie, ”dupa rezolvarea crizei politice”. Prețurile au explodat in ultimele 2 zile Premierul demis Florin Citu a declarat ca PNL si Guvernul sustin plafonarea preturilor la energie in Romania, iar o decizie in acest sens ar urma sa fie luata in prima sedinta…

- Premierul demis Florin Citu a anuntat, miercuri seara, ca Guvernul si PNL vor sustine plafonarea pretului la energie, la nivelul din prezent si ca acest lucru va fi decis in prima sedinta a Executivului, dupa finalizarea crizei politice.

- Premierul demis Florin Cîțu promite plafonarea prețurilor la energie, însa acest lucru se va face dupa ce un nou Guvern va fi învestit de Parlament. „Am vazut evoluția prețurilor în ultima perioada și am luat decizia ca PNL și Guvernul sa susțina plafonarea prețurilor…

- PSD demareaza campania „Jos Facturile”, o petiție prin care toți buzoienii, și romanii deopotriva, pot semna pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Acțiunea social-democraților vine in contextul scumpirilor exagerate de pe piața de energie in prag de iarna. Proiectul de…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, propune plafonarea prețurilor, ca soluție de rezolvare a problemei cu facturile la utilitați. „PSD a venit azi cu un proiect concret pentru plafonarea temporara a prețurilor la gaze și energie! Plafonarea se va face la nivelul mediei tarifelor din ultimele…

- Florin Cițu a facut anunțul pe care nu iși doreau sa il auda romanii. Premierul a discutat despre plafonarea prețurilor la energie electrica, dupa ce mulți s-au speriat de sumele pe care trebuie sa le scoata din buzunar pentru achitarea facturilor. Florin Cițu, noi declarații despre prețurile la energie…

- Partidul Social Democrat anunta ca va demara negocieri politice pentru sustinerea in Parlament a unui proiect de lege privind plafonarea, "la un nivel sustenabil pentru consumatori", a preturilor la energie si gaze pentru o perioada de un an. "PSD demareaza procedurile privind constituirea…