Masura plafonarii adaosului comercial pentru alimentele de baza va fi prelungita cu trei luni, iar lista de produse va fi extinsa avand in vedere si perioada sarbatorilor de iarna. Anunțul a fost facut, marți, de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, in urma discuțiilor cu reprezentantii procesatorilor si comerciantilor. „Ne dorim, in continuare, prelungirea acestei masuri care […] The post Plafonarea prețurilor la alimentele de baza, prelungita. Cozonacul, varza murata și drojdia, printre noile produse cu adaos redus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…