Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca in cazul scenariului privind renegocierea PNRR pentru modificarea procentului din PIB alocat pensiilor, Florin Citu le-a reproșat partenerilor de la PSD ca arunca in spațiul public tot felul de teme, inainte de a le discuta in Coaliție, pentru a vedea daca sunt eficiente și sustenabile."O…

- Plafonarea preturilor alimentelor ar periclita aprovizionarea populatiei cu produse alimentare si ar stimula specula și economia subterana, susțin reprezentanții Federatiei Romalimenta. Nu in ultimul rand, sunt puse in pericol mii de locuri de munca, “Adoptarea plafonarii va avea ca efect imediat periclitarea…

- Președintele PNL, Florin Citu, a declarat marti ca plafonarea preturilor va duce imediat la penurie, mentionand ca niciun producator nu va dori sa mai investeasca intr-o industrie in care preturile sunt plafonate, iar Romania nu merge in aceasta directie. „Daca noi credem ca exista vreo minte luminata,…

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini susține ca vremurile de criza cer masuri rapide, iar in timp ce la noi se intarzie cu luarea unor decizii in sprijinul populației, dar și in favoarea producatorilor romani, timpul trece și situația se complica pentru mulți. Intre timp, insa, alții au trecut…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca plafonarea prețurilor la alimente ne va duce inapoi in comunism.Acesta a spus ca tarifele crescute la energie duc la scumpirea produselor de baza.”Scumpirile la produsele de baza sunt efectul scumpirilor in energie. Haideti sa vedem, sa actionam asupra cauzei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, miercuri, informațiile privind o posibila plafonare a prețurilor la alimentele de baza, afirmand ca o astfel de masura nu poate fi decat limitata pe o perioada scurta de timp, pentru ca altfel „intervenim intr-o piata libera pe care ne-am dorit-o cu totii”.…

- Plafonarea prețurilor la alimentele de baza, in Romania: Ce efecte ar avea asupra magazinelor Plafonarea prețurilor la alimentele de baza, in Romania: Ce efecte ar avea asupra magazinelor Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca reducerea TVA-ului la alimente nu este o masura care „sa ajute”,…

- Dupa ce au susținut proiectul „TVA zero la alimente”, guvernanții recunosc, acum, ca o astfel de masura nu ar avea niciun efect și se reorienteaza spre plafonare. In timp ce autoritațile noastre analizeaza situația, ații, insa, implementeaza deja masurile. Astfel, Polonia a anunțat ca aplica de la 1…