Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca „pe piața lemnului de foc, in urma evoluțiilor din piața internaționala, se resimt efectele creșterilor de preț, motiv pentru care, la fel ca la energie electrica și la fel ca la gaze naturale, guvernul a decis, prin ordonanța de urgenta, adoptata astazi,…

- Fostul premier Ludovic Orban considera ca plafonarea prețului lemnului de foc, decizie luata miercuri in ședința de Guvern, va avea ca efect o penurie de lemne și apariția unei piețe negre in care lemnul de foc se va vinde mai scump chiar decat se vindea pana acum. Fii la curent cu cele mai…

- Uniunea Europeana nu va mai impune plafonarea gazului rusesc, in schimb ar putea impune taxe excepționale pe profiturile companiilor energetice, potrivit unui document secret, publicat de The Guardian citat de tv8. Publicația scrie ca a consultat un un proiect de regulament privind instrumentul de urgența…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei, a declarat, la Digi24, ca plafonarea prețului la gazele naturale importate din Rusia in Europa, masura propusa de Comisia Europeana, „este o greșeala, pentru ca le vom da rușilor posibilitatea sa iasa din anumite contracte care nu le convin, fara penalitați”…

- Katherine Rampel, editorialista pe domeniul economic a ziarului The Washington Post, a subliniat ca poate fi dificil sa ținem evidența angajamentelor de aceasta natura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca ordonanța privind plafonarea prețului la energie nu incalca legislația europeana, cum a avertizat autoritatea de reglementare in domeniul energiei. ANRE spunea ca actul normativ atrage o procedura de infringement impotriva Romaniei. Virgil Popescu a scris…

- ”Un lucru pe care il putem spune cu certitudine: luarea unei astfel de decizii va duce la o destabilizare semnificativa a pietelor petroliere”, a spus Peskov pentru CNN intr-o conferinta telefonica, cand a fost intrebat daca un potential plafon al preturilor va dauna din punct de vedere financiar Rusiei.…

- Limita propusa de preț pentru petrolul rusesc este o „idee ridicola” care s-ar putea intoarce impotriva SUA și a celorlalte țari din Grupul celor 7, a avertizat Gal Luft, directorul Institute for the Analysis of Global Security. “Nu așa funcționeaza piața petrolului. Nu poți pacali legile cererii și…