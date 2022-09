Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei ai Uniunii Europene au respins vineri plafonarea pretului gazelor rusesti, dar au insarcinat Bruxelles-ul sa elaboreze propuneri, in cateva zile, pentru a limita veniturile producatorilor de energie din afara gazelor si pentru a ajuta firmele de energie sa ramana pe linia de plutire,…

- Tarile de Jos, care s-au opus constant unei plafonari a pretului gazului, vor sprijini propunerea UE care vizeaza gazul rusesc in mod specific, a declarat miercuri pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ca instituția sa va propune un plafon la prețul gazelor naturale rusești, alaturi de masuri cum ar fi o ținta obligatorie privind reducerea utilizarii de electricitate in perioadele de consum de varf

- Ministrii Energiei din UE vor discuta optiunile pentru a tine sub control cresterea preturilor, inclusiv o plafonare a pretului gazului si linii de credit de urgenta pentru operatorii prezenti pe piata energiei, se arata intr-un document consultat de Reuters si elaborat de Republica Ceha, tara care…

- Miniștrii Energiei din UE vor discuta opțiunile pentru a ține sub control creșterea prețurilor, inclusiv o plafonare a prețului gazului si linii de credit de urgența pentru operatorii prezenți pe piața energiei, se arata intr-un document consultat de Reuters si elaborat de Republica Ceha, țara care…

- Ministrii Energiei din UE vor discuta optiunile pentru a tine sub control cresterea preturilor, inclusiv o plafonare a pretului gazului si linii de credit de urgenta pentru operatorii prezenti pe piata energiei, se arata intr-un document elaborat de Republica Ceha, tara care asigura semestrul acesta…

- Limita propusa de preț pentru petrolul rusesc este o „idee ridicola” care s-ar putea intoarce impotriva SUA și a celorlalte țari din Grupul celor 7, a avertizat Gal Luft, directorul Institute for the Analysis of Global Security. “Nu așa funcționeaza piața petrolului. Nu poți pacali legile cererii și…

- Liderii G7 au convenit sa analizeze introducerea unor plafonari de preț la importurile de petrol și gaze rusești pentru a incerca sa limiteze capacitatea Moscovei de a finanța razboiul in Ucraina, au declarat marți oficialii G7.