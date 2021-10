PLAFONAREA prețului la gaze salvează unii furnizori de a scoate bani din buzunar Doua proiecte ale autoritaților – OUG 114 și Gas Release Program – au facut ca prețul gazelor naturale din producția interna sa scada artificial și astfel in perioada 2019-2020 sa se ”bage bani in buzunarul furnizorilor”. In graficul de mai jos se poate observa cum masurile administrative ale statului au determinat creșterea veniturilor furnizorilor pentru gazele vandute populației, in perioada martie 2019 – martie 2021. Creșterea prețului gazelor naturale marfa (care se datoreaza in principal unor cauze interne ale Romaniei), a adus o creștere a prețului gazelor vandute populației la data de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

