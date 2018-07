Plafonarea pretului la gaze ar distorsiona piata si ar aduce Romaniei un nou infringement din partea Comisiei Europene (surse)

Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier al premierului, a declarat ca, in urmatorul an, pretul gazelor se va ieftini cu peste 20%. El a precizat ca prim-ministrul Viorica Dancila a primit o adresa de la ANRE care constata ca din 2013 pretul gazelor a crescut cu 75%. „Chiar azi am primit o adresa de la presedintele…

- El atrage atenția ca Bruxelles-ul este iritat de impredictibilitatea guvernarii actuale de la București, fapt evidențiat și de criticile formulate de șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, dupa întâlnirea de marți cu premierul Viorica Dancila, potrivit revista22.ro. ”În…

- Dupa ce au fost facute publice imaginile de la intrevederea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in care Viorica Dancila raspunde salutului acestuia: „He, he”, imagini care au devenit virale, premierul roman devenind ținta ironiilor intrenauților, Guvernul difuzeaza imagini de la intalnirile oficiale…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. La intrevedere au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru…

- Aflata marti la Bruxelles, premierul Viorica Dancila i-a spus comisarului european pentru agricultura, Phil Hogan, ca Romania se opune propunerii Comisiei Europene de a plafona platile directe in agricultura, masura ce i-ar dezavantaja pe marii fermieri si ar favoriza micile ferme.

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 9-10 iulie 2018, o vizita de lucru la Bruxelles, prilej cu care va avea o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. De asemenea, va avea discutii cu doamna Corina Cretu, comisar european pentru politica…