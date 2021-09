Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul plafonarea prețului la gaze. Premierul Cițu a anunțat miercuri in cadrul unui breifing la Guvern ca “se uita” la aceasta masura, dar ca o data introdusa ar putea crea “distorsionari” in piața. Recunoaște insa ca “abia acum am inceput sa ne uitam si la aceasta solutie”. Ministerele…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miecuri, ca s-a discutat in sedinta de Guvern o OUG pentru compensarea pretului la energie si gaz. ”Am mandat Ministerul Muncii, Energiei si Finantelor sa vina cu o forma finala. As vrea sa fie completata cu solutii pentru compensarea clientii non-casnici, in special…

- Pe fondul ingrijorarilor existente in randul romanilor cu privire la prețul la energie și la cuantumul facturilor la aceasta utilitate, s-a aflat ce vor sa faca parlamentarii social-democrații in Parlament. Mai exact, faptul ca principala formațiune de opoziție urmeaza sa depuna ”astazi sau maine”un…

- PSD va depune, zilele acestea, in Parlament, un proiect de lege prin care propune un set de masuri pentru reducerea costurilor uriașe la energie, reflectate in facturile romanilor. Proiectul prevede, ca o prima masura temporara, plafonarea prețului la energie. Anunțul a fost facut, miercuri, intr-o…

- Aproape jumatate dintre clienții casnici nu aveau semnate, la finalul lunii iulie, contracte pe piața concurențiala la gaze și la energie electrica. “La sfarsitul lunii iulie, pe piata de energie electrica, din aproape 8,9 milioane de clienti casnici peste 4,9 milioane, aproape 56%, aveau un contract…

- Președintele Rompan Aurel Popescu estimeaza ca prețul painii va fi modificat, iar pana in iarna aceasta va fi semnificativ mai scumpa. Intreaga industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul „cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica”,…

- Masura care a intrat in vigoare de la 1 iulie și care prevede ca șoferii de TIR si autocare vor intra in carantina daca nu sunt vaccinati anti-COVID, ii revolta pe aceștia. Guvernul a decis ca șoferii de TIR nevaccinați, care se intorc din zonele roșii și galbene, sa intre automat in carantina, fara…

- Certificatul digital Covid va putea fi eliberat de la 1 iulie. Guvernul a adoptat, marți, o OUG care reglementeaza eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital privind Covid, pentru libera circulație in UE pe durata pandemiei de Covid-19. Acesta va fi eliberat de la 1 iulie. Premierul…