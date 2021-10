Proiectul de lege care prevede plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor a fost adoptat de Parlament. Au votat „pentru” 285 dintre cei 297 de deputați prezenți. Pentru intrarea in vigoare a legii, este nevoie ca proiectul sa fie promulgat de șeful statul și sa apara in Monitorul Oficial. Legea prevede o serie de masuri […] The post Plafonarea facturilor la energie si gaze, adoptata in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .