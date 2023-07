Plafonarea facturilor la energie: Cat timp va ramane schema de compensare in vigoare Plafonarea facturilor la energie: Cat timp va ramane schema de compensare in vigoare Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit despre schema de compensare a facturilor pentru energia electrica. Deși, Guvernul ia in considerare introducerea unor praguri progresive pentru toate subvențiile acordate, totuși, cel puțin pana in primavara anului 2024, schema de compensare ramane in vigoare. […]