Plafonarea dobânzilor la creditele de consum, avizată favorabil în Camera Deputaților (documente) Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor la creditele de consum a facut un nou pas, fiind avizat favorabil de Comisia pentru politica economica, reforma și privatizare din Camera Deputaților. Proiectul prevede limite clare peste care dobanzile pentru creditele contractate de la Instituții Financiare Nebancare (IFN-uri) nu vor putea fi depașite, in condițiile in care unele persoane au achitat și dobanzi de 2.000% (doua mii la suta). Conform proiectului, aprobat deja de Senat, dobanda IFN la creditele imobiliare nu poate depași cu mai mult de opt procente dobanda practicata de BNR pe piața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

